Москва, , 08:52 — REGNUM

Министр культуры России Владимир Мединский вручил российский паспорт известному американскому переводчику Джулиану Генри Лоуэнфельду, известному своими переводами Александра Сергеевича Пушкина, об этом 12 июля сообщается на официальном сайте минкульта.

Мероприятие состоялось в 12:00 в отделе книжного фонда Государственного исторического музея. Ранее, в июне 2019 года Лоуэнфельд получил российское гражданство, присвоенное лично президентом Владимиром Путиным.

Напомним, Джулиан Генри Лоуэнфельд является известным американским поэтом, драматургом, композитором, переводчиком и юристом. В ученой среде он считается одним из лучших переводчиков Пушкина на английский язык.

Ученый также известен своими переводами таких русских поэтов, как Михаил Лермонтов, Александр Блок, Марина Цветаева, Сергей Есенин и Владимир Маяковский.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол светлой стороны бытия