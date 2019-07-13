Москва, 13 июля 2019, 08:40 — REGNUM

Дочь известной певицы Алсу Микелла Абрамова выпустила клип на песню «Эта любовь», записанную в паре с другим финалистом шоу «Голос. Дети» Ержаном Максимом, об этом 12 июля она сообщила на своей странице в Instagram.

В клипе приняли участие другие артисты: старшая дочь Алсу 12-летняя Сафина и собака по кличке Бонита.

«Работа над клипом была интересной, веселой и очень увлекательной. Я очень надеюсь, что вы оцените результаты наших стараний. Ставьте лайки, оставляйте комментарии».
Микелла Абрамова

Напомним, дочь Алсу получила известность благодаря скандалу во время финала конкурса «Голос. Дети». Она одержала победу благодаря фальсификациям зрительских голосований.

В результате скандала и пересчета голосов в передаче победитель выявлен не был. А Микелла Абрамова, также приняла участие в специальном выпуске передачи и стала одной из победительниц, несмотря на скандал.

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