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Дочь известной певицы Алсу Микелла Абрамова выпустила клип на песню «Эта любовь», записанную в паре с другим финалистом шоу «Голос. Дети» Ержаном Максимом, об этом 12 июля она сообщила на своей странице в Instagram.

В клипе приняли участие другие артисты: старшая дочь Алсу 12-летняя Сафина и собака по кличке Бонита.

«Работа над клипом была интересной, веселой и очень увлекательной. Я очень надеюсь, что вы оцените результаты наших стараний. Ставьте лайки, оставляйте комментарии» . Микелла Абрамова

Напомним, дочь Алсу получила известность благодаря скандалу во время финала конкурса «Голос. Дети». Она одержала победу благодаря фальсификациям зрительских голосований.

В результате скандала и пересчета голосов в передаче победитель выявлен не был. А Микелла Абрамова, также приняла участие в специальном выпуске передачи и стала одной из победительниц, несмотря на скандал.

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