Лондон, , 08:29 — REGNUM

В Лондонский университет искусств поступили три ранее неизвестных наброска к сценариям фильма кинорежиссера Стэнли Кубрика, об этом 13 июля сообщает The Guardian.

Известный американский сценарист и продюсер работал над ними в течение 1954−1956 годов.

Как отмечает издание, над сценариями Кубрик работал в сложный для себя период во время очередного брака. Предполагаемые картины назывались «Ревность», «Женатый мужчина» и «Идеальный брак».

«Появилось масса новых материалов Кубрика, о существовании которых мы прежде не знали. Кубрик хотел осуществить эти проекты, но так и не сумел» , — отмечает эксперт по творчеству режиссера Нейтан Абрамс.

Напомним, Стэнли Кубрик скончался в 1999 году, он является одним из величайших кинорежиссеров американского и британского кинематографа. За свою творческую жизнь он снял 13 картин.

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