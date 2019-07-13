Лондон, 13 июля 2019, 08:29 — REGNUM
В Лондонский университет искусств поступили три ранее неизвестных наброска к сценариям фильма кинорежиссера Стэнли Кубрика, об этом 13 июля сообщает The Guardian.
Известный американский сценарист и продюсер работал над ними в течение 1954−1956 годов.
Как отмечает издание, над сценариями Кубрик работал в сложный для себя период во время очередного брака. Предполагаемые картины назывались «Ревность», «Женатый мужчина» и «Идеальный брак».
Напомним, Стэнли Кубрик скончался в 1999 году, он является одним из величайших кинорежиссеров американского и британского кинематографа. За свою творческую жизнь он снял 13 картин.
Читайте ранее в этом сюжете: Фильм «Юморист» получил Гран-при фестиваля «Балтийские дебюты»