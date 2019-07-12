Пекин, , 23:05 — REGNUM

Каждая китайская провинция получит от центрального Министерства культуры и туризма (МКТ) квоту на создание одного государственного заповедника культуры. В ведомстве уже начался прием соответствующих заявок, сообщает 12 июля Синьхуа.

Музей провинции Цзянси в Наньчан, Китай

Заповедники призваны защитить уникальные по своей ценности памятники и группы памятников, которые образуют региональные культурные системы. Проект был запущен 1 марта, и уже утверждены планы создания 21 заповедника, среди которых южная часть приморской провинции Фуцзянь, культура народа хакка на юге Китая, а также других этнических групп в юго-западных провинциях Юннань и Гуйчжоу.

Помимо объектов культурного наследия, заповедники будут защищать и памятники природной среды. Прием заявок продлится до 30 сентября.