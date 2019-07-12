Ижевск, , 17:55 — REGNUM

Чтобы предотвратить происшествия, аналогичные пожару 3 июля 2018 года, на территории главного корпуса оружейного завода в Ижевске необходимо провести генеральную уборку. Непосредственно к работам можно привлечь волонтёров, а вот на покупку инструмента, средств защиты, страховки и вывоз мусора необходимо около 500 тыс. рублей, сообщила замдиректора Национального музея Удмуртской Республики им. К. Герда Елена Огонян.

По её словам, просто провести субботник не получится.

«Во-первых, это достаточно большие объёмы, во-вторых, сюда школьников не приведёшь, это должны быть взрослые люди, мы должны провести инструктаж, нам нужен инструмент в большом количестве, нам нужны транспортные услуги по вывозу всего, нам нужны средства защиты, страховки волонтёров», — цитирует представителя музея телеканал «Моя Удмуртия».

Для привлечения средств Национальный музей подал заявку на участие в конкурсе «Доброволец России», в случае победы музей может получить грант. Финал конкурса, согласно данным организаторов, состоится в ноябре 2019 года, вручение премии — со 2 по 5 декабря.

До этого планируется провести санитарную уборку внутри корпуса, а также закрыть оконные и дверные проёмы от осадков.

Напомним, в собственность музея главный корпус завода был передан около двух месяцев назад.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар на башне Ижмаша произошёл днём 3 июля прошлого года. Горела верхняя конструкция башни — это металлический шпиль, обшитый деревом, высотой 10 м.

Через час шпиль, ставший одним из самых узнаваемых символов Ижевска, обрушился. Пострадавших в результате пожара нет. Площадь возгорания составила 15 кв метров. Конструкции здания не повреждены.

В 1995 году здание главного корпуса оружейного завода признано памятником градостроительства и архитектуры федерального (общероссийского) значения. При этом состояние здания долгие годы оценивается как аварийное.

С 2013 года заброшенное здание главного корпуса завода находилось в федеральной собственности и управлялось территориальным филиалом Росимущества по Удмуртии и Кировской области.

В начале апреля 2019 года правительство республики и «Центр развития дизайна и городской среды» договорились с Росимуществом о безвозмездной аренде главного корпуса Ижмаша.

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