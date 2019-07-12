Модесто, США, , 18:35 — REGNUM

Актер Джереми Реннер выпустил клип на собственную песню с участием режиссера Тайки Вайтити. Ролик был опубликован на YouTube-канале исполнителя 11 июля.

В видео на песню «Main Attraction» («Главное притяжение») Реннер выступает в образе рок-звезды и параллельно ищет дорогу к публике в неоновом лабиринте.

Известный по своей роли супергероя Соколиного глаза в киновселенной Marvel, Реннер задействовал в клипе Тайки Вайтити, который руководил съемками фильма Marvel «Тор 3: Рагнарек». Режиссера можно увидеть на третьей минуте ролика: он появляется в костюме хот-дога и машет Джереми рукой.

Ранее стало известно, что Реннер выпустил два других трека — «Nomad» и «Sign», — которые были написаны для рекламы автомобилей Jeep. На канале актера и музыканта также в мае 2019 года вышло видео, в котором он исполняет вместе с музыкантом Сэмом Фельдтом песню «Heaven Don't Have a Name» («Небеса не имеют имени»). В интервью изданию People он признавался, что любовь к музыке — вторая в его жизни, после собственной семьи. Он самостоятельно научился играть на фортепиано, гитаре и барабанах.

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