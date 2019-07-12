Лос-Анджелес, США, , 16:36 — REGNUM

Бывшая руководительница BBC Studio Джеки Ли-Джо станет директором по маркетингу потоковой платформы Netflix. О переходе специалиста сообщает издание Deadline 12 июля.

Во время стремительно растущей конкуренции среди телевизионных компаний и потоковых платформ британская студия BBC теряет очередного сотрудника. Ли-Джо приступит к новой работе в сентябре, ей придется переехать в Лос-Анджелес, где находится подразделение Netflix. Предыдущий директор по маркетингу Келли Беннет, объявила о своем уходе из компании в начале 2019 года, проработав на должности семь лет. Присоединение Ли-Джо, отмечает издание, случается в решающий для платформы момент, учитывая амбициозный международный план развития Netflix.

Ли-Джо занимала должность исполнительного директора по маркетингу в британской телекомпании BBC с 2015 года, до этого ее местом работы была международная компания Skype, где она была директором по связям с общественностью и и взаимодействию с коммьюнити.

Директор по контенту Netflix Тед Сарантос отметил, что рад сотрудничать с Ли-Джо.

«Джеки — действительно креативный мыслитель с богатым мировым опытом, благодаря которому она идеально подходит в качестве нашего следующего директора по маркетингу», — добавил он.

Ранее компанию BBC покинула президент BBC Studios Americas Энн Сарнофф: она стала новым генеральным директором Warner Bros. и первой женщиной в этой должности за всю историю компанию.

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