п.г.т. Шушенское , , 14:38 — REGNUM

12 июля в поселке Шушенское Красноярского края открывается XVI Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». В 2019 году трехдневный смотр проходит под эгидой ЮНЕСКО. Ожидается, что крупнейший культурный форум в Красноярском крае соберет более 30 тысяч гостей из различных регионов России, а также гостей из-за рубежа. Среди главных звезд первого дня — Сергей Старостин (Москва), Альбина Дегтярева (Якутия), ЛаФрей Ски и группы «Шунгит» (США, Россия). Также на трех основных площадках — главной сцене, обрядовой поляне и в беседке выступят фолк-фьюжн группа «KOSMONAVTY», состоящая из артистов из Армении, России и Швейцарии, коллектив «Живая вода» из Минусинска, ансамбли «Русь» и «Русская душа» из Красноярского края, якутский ансамбль песни и танца «Дьюкээбил», кукольный театр «Папьемашенники» из Санкт-Петербурга, этно-рок группа «Аргымак» из Башкирии, фолк-рок группа «AltanUrag» из Монголии, этно-джаз-фанк группа «QuartertoAfrica» из Израиля и многие другие.