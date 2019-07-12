Вашингтон, , 14:49 — REGNUM

В настольной игре Villainous от Disney появятся новые персонажи-злодеи. Анонс грядущего расширения был опубликован в официальном аккаунте игры в социальной сети Instagram 11 июля.

Интернет-пользователям показали три силуэта будущих злодеев, которые вскоре пополнят игровую вселенную. Публике предлагается отгадать, кто скрывается за фигурами. Двоих героев уже раскрыли — это антагонист мультфильма «Король лев» Шрам и советница Изма из мультсериала «Новые похождения императора». Третий персонаж пока не угадан — читатели склоняются к Всаднику без головы из анимационной картины 2003 года «Легенды Сонной лощины» и к профессору Ратигану из мультфильма «Великий мышиный сыщик».

Игра Villainous позволяет участникам партии примерить на себя роль одного из классических злодеев сказок Disney и взять под контроль волшебный мир. На выбор участникам предлагаются шесть персонажей: Королева Червей из «Алисы в стране чудес», Джаффар из «Алладина», Капитан Крюк из «Приключений Питера Пэна», принц Джон из «Робина Гуда», Урсула из «Русалочки» и Малефисента из «Спящей красавицы». Игра была выпущена издательством Ravensburger в 2018 году и выиграла в номинации «Игра года» на ежегодной премии детских игрушек TOTY в США.

Присоединение Шрама к настольной вселенной может быть связано с выходом в мировой прокат ремейка мультфильма «Король лев» 18 июля 2019 года. В сети уже появились первые отзывы от зарубежных кинокритиков — и, преимущественно, положительные.

Читайте также: «Король лев»: первые отзывы кинокритиков оказались положительными

Читайте ранее в этом сюжете: Разум грядет: GaGaGames локализует кооперативную игру «The Mind» в России