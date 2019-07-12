Рязань, , 14:11 — REGNUM

Специальный символ Года театра в России привезут в Рязань 14 июля. Эстафету Всероссийского театрального марафона рязанцы примут от Тамбовской области, откуда на гастроли приедет Мичуринский драматический театр. Об этом 12 июля рассказали в министерстве культуры и туризма Рязанской области.

Принимает Всероссийский марафон Рязанский театр драмы. Именно на его сцене 14 июля состоится показ спектакля Мичуринского драматического театра «Последняя ночь Дон Жуана» Эрика Шмитта в постановке Андрея Боровика.

15 и 16 июля рязанцы увидят комедию «Ужин дураков» Франсиса Вебера, детективную комедию «Тётки» Александра Коровкина и музыкальный вестерн для детей по мотивам «Сказок дядюшки Римуса» «Невероятные приключения братца Кролика» Джоэля Харриса.

Рязанская область передаст эстафету марафона Московскому региону. 17 июля на гастроли поедет Рязанский областной театр для детей и молодёжи с комедией Рэя Куни «№ 13» и постановкой для детей «Трям! Здравствуйте».

Как отмечает ИА REGNUM, во Всероссийском театральном марафоне участвуют все регионы страны. Он начался в январе 2019 году во Владивостоке, а завершится в конце года в Калининграде. Кроме гастролей региональных театров в рамках марафона проводят фотовыставки, мастер-классы и творческие встречи.