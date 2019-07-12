Москва, , 14:00 — REGNUM

Московский академический театр имени Моссовета в честь 125-летие со дня рождения выдающегося режиссера Юрия Завадского, художественного руководителя коллектива на протяжении 37 лет, 12 июля откроет в фойе фотовыставку, посвященную жизни и творчеству мастера. В экспозиции представлены портреты Завадского, кадры со спектаклей и репетиций, фрагменты работы с Верой Марецкой, Николаем Мордвиновым, Фаиной Раневской, Любовью Орловой, Ростиславом Пляттом, Георгием Жженовым и другими знаменитыми российскими артистами.

А вечером труппа покажет спектакль «Дядя Ваня» Антона Чехова в постановке Андрея Кончаловского. В ролях Александр Филиппенко, Юлия Высоцкая, Наталья Вдовина, Павел Деревянко, Александр Домогаров и другие ведущие актеры театра.