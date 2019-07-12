Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM

13 июля в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове пройдет фестиваль Усадьба Jazz! Музыкальное действо развернется сразу на трех сценах — Партер, Аристократ и Jazz Club и для особо изысканных поклонников драйва создана площадка Premier Stories. В субботу выступят известные коллективы и исполнители — Омара Портуондо, SunSay, Yazz Ahmed, Makaya McCraven, Алексей Архиповский, Оркестр Optimystica, квартет Константина Хазановича, Муся Тотибадзе и другие! Хедлайнером вечера станет легендарная группа СПЛИН, которая представит новую акустическую программу. Кроме главного блюда — живого исполнения полюбившихся композиций, гостей также ждут маркет с товарами ручной работы и обильный и разнообразный фудкорт.