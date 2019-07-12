Лос-Анджелес, США, , 13:34 — REGNUM

Режиссер Декстер Флетчер будет снимать третью часть фильма «Шерлок Холмс», в котором главную роль исполнит актер Роберт Дауни-младший. Об этом 11 июля сообщил журнал Variety.

Таким образом, Флетчер заменит в режиссерском кресле Гая Ричи, который выпустил два первых фильма франшизы. Премьера новой картины запланирована на 21 декабря 2021 года.

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Издание отмечает, что кинокомпания Warner Bros. всегда хотела выпустить продолжение фильма. Первая картина при бюджете $90 млн, собрала в мире более $524 млн, производство второй обошлось в $125 млн, при этом она собрала в мире более $545 млн.

Однако запланировать съемки не получалось из-за плотного графика Роберта Дауни-младшего, который постоянно снимался в фильмах киновселенной Marvel. Напомним, что режиссер Декстер Флетчер доснимал за Брайана Сингера «Богемскую рапсодию», также он выступил в качестве режиссера «Рокетмена».

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