Нью-Йорк, США, , 13:54 — REGNUM

Осенью издательство Marvel Comics выпустит лимитированную серию комиксов «Заражение», в которой объединит различных супергероев. О будущей новинке сообщает издание ComicBook 11 июля.

В серии из пяти выпусков графических романов, написанных Эдом Бриссоном (автором комиксов об отряде супергероев X-Force), такие персонажи Marvel как Джессика Джонс, Железный кулак, Люк Кейдж и Лунный рыцарь объединятся, чтобы спасти жителей Нью-Йорка от опасных сил, завладевающих горожанами.

Иллюстрировать историю будут Рохе Антонио, Стивен Сеговия, Мак Чейтер, Дэмиан Кучьеро и Адам Горхам. Редактор новой серии комиксов Джейк Томас, рассказал, что по сюжету герои столкнутся с угрозой, незнакомой им ранее. Для Эда Бриссона, по мнению редактора, «Заражение» окажется самой смешной, жуткой и эмоционально напряженной работой за всю карьеру писателя.

Комиксы будут выходить еженедельно на протяжении всего октября 2019 года. Сам Бриссон отмечает, что в «Заражении» многие герои окажутся перед сложными моральными выборами.

Эд Бриссон, писатель «Нечасто бывает, что вам действительно удается создать новое зло с нуля, и это было для нас действительно захватывающим испытанием. Наши герои не готовы к этому. Это непонятно, это непредсказуемо и непобедимо».

В мае 2019 года стало известно, что издательство DC Comics обогнало Marvel в рейтинге продаж комиксов.

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