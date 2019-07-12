Бербанк, США, , 13:19 — REGNUM

Альбом «The Lion King: The Gift», спродюсированный Бейонсе, будет «погружен в звуки Африки». В альбом войдет саундтрек к новой версии «Короля льва», фрагменты которого певица исполнила на языке суахили. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление представителей кинокомпании Disney.

Первый сингл Бейонсе, саундтрек «Spirit», выпущенный 10 июля, содержит фразы на языке суахили. Первые слова песни: «Uishi kwa mda mrefu mfalme» при переводе с суахили означают: «Да здравствует король».

Представители Disney в официальном аккаунте компании в Твиттере сообщили, что полностью альбом будет выпущен 19 июля одновременно с мировой премьерой фильма.

«Было важно, чтобы музыку исполняли не только самые интересные и талантливые артисты, но и писали лучшие африканские продюсеры. Для меня важны подлинность и сердце… Это смесь жанров, коллаборация, а не единый звук. На него влияют все — от R & B, хип-хопа до Afro Beat», — рассказала Бейонсе о саундтреке.

В киноверсии «Короля льва» Бейонсе озвучила Налу.