Москва, , 12:16 — REGNUM

С 12 по 14 июля в московском Парке Горького будет проходить Фестиваль Park Live. Откроет масштабный слет группы Bring Me The Horizon, Nothing But Thieves и SWMRS. Также в первом трехдневном форуме примут участие такие интересные коллективы и исполнители как обладатель премии «Оскар» Джаред Лето и его группа Thirty Seconds to Mars, соул-певец Rag'n'Bone Man, инди-поп-группа Pale Waves, Die Antwoord из Кейптауна, дуэт Missio, группа Fever 333 и единственный российский участник — поэт и музыкант Дельфин. Популярный парк станет новой площадкой фестиваля, до этого артисты выступали на ВДНХ, стадионах «Открытие Арена» и «Арена ЦСКА».