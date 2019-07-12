Лос-Анджелес, США, , 13:01 — REGNUM

Кинокомпания Marvel Studios может потерять права на фильмы о супергерое Человеке-пауке. Об этом говорится в отраслевом отчете компании, сообщило издание The independent 11 июля.

В 2015 году компании Sony и Marvel Studio заключили сделку, в результате которой обе студии могли использовать образ Человека-паука. Это позволило Marvel задействовать героя Питера Паркера в команде «Мстителей» в своей кинематографической вселенной. Однако в условиях сделки было прописано, что если фильм «Человек-паук: вдали от дома» соберет меньше 1 млрд долларов в прокате, то права на персонажа вернутся обратно к Sony. Если проект соберет нужную кассу, то Marvel сможет контролировать франшизу «Человека-паука» дальше.

Издание отмечает, что подобное условие могло появиться благодаря Marvel, чтобы киностудия смогла в случае провала франшизы избежать проблем. Спустя десять дней после запуска фильма «Человек-паук: вдали от дома» в кинотеатрах, его касса составляет 600 млн долларов. Таким образом, проекту нужно набрать еще 400, чтобы в Marvel смогли использовать этого героя в будущих фильмах.

Ранее на фестивале Comic Con в США представители Marvel рассказали, что планируют снять еще 7 фильмов с участием Тома Холланда в образе Человека-паука: они представят зрителям его студенческую историю и начало взрослой жизни супергероя.

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Фильм «Человек-паук: вдали от дома» стартовал в мировом прокате 2 июля, в России — 4 июля. Это заключительный фильм третьей фазы киновселенной Marvel. В главных ролях снялись Том Холланд, Джейк Джилленхол, Зендая и Джон Фавро.

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