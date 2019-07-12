Москва, , 12:12 — REGNUM

Экспертный совет по экспериментальному и игровому авторскому кино Министерства культуры РФ рекомендовал департаменту кинематографа добавить десять проектов в список получателей государственных субсидий в 2019 году. Такой перечень был опубликован на сайте Минкультуры 11 июля.

По итогам заседания Экспертного совета были одобрены фильмы «Волны» Михаила Брашинского («Убойная сила-5), «Три минуты молчания» Бориса Хлебникова («Аритмия») и Натальи Мещаниновой («Сердце мира»), «Еврей» Дмитрия Фикса («Старые песни о главном»), Ильи Рубинштейна («Папа») и В. Емельянова, «Гардемарины V» Светланы Дружининой («Гардемарины, вперед!), «Огонь» Валерия Фокина («Превращение»), «Северный полюс-8» Петра Буслова («Бумер»), Дениса Родимина (Духless), Романа Владыкина («Презумпция невиновности»), «Родитель» Влада Фурманова («Бандитский Петербург»), «Дорога» Жоры Крыжовникова («Горько!») и Александра Казакова («Мастер востока»), «Судьба диверсанта» Павла Могилина («Лазер Алферова») и Дмитрия Астрахана («Ты у меня одна») и «Биомеханика Мейерхольда» Константина Малкина-Фама («Свидетели») и Константина Костенко («Родина»).

Также Экспертный совет посоветовал Департаменту кинематографа добавить 25 проектов в резервный список. Среди них оказались работы «Вишневый сад» Вадима Дубровицкого («Иванов»), «Без оглядки» Кирилла Соколова («Бывает и хуже»), «18+» Андрея Зайцева («12»), «Белый кит» Татьяны Федоровской («Вера») и другие.

В состав Экспертного совета вошли деятели искусства и работники Министерства культуры, такие как директор Департамента кинематографа Ольга Любимова, руководитель сети кинотеатров «Пять звезд» Армен Манасарян, режиссер Александр Галибин и другие.

Всего на оценку экспертам попало 47 работ. В случае, если выделенных бюджетных средств на финансирование всех фильмов в списке не хватает, Министерство культуры проводит дополнительное тайное голосование, в ходе которого выбираются лучшие проекты для национального кино.

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В январе 2019 года в Министерстве культуры заявили, что ужесточат правила сроков сдачи субсидируемых кинопроектов. Из-за задержки четырех проектов студий «Ленфильм», «Стрела», «Чеченфильм» и «АБС» Министр культуры РФ Владимир Мединский попросил кинематографистов обратить особое внимание на качество и скорость производства национальных фильмов.

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