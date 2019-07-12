Москва, , 10:19 — REGNUM

13 и 14 июля в саду «Эрмитаж» в Москве пройдет традиционный Большой фестиваль Италии. На третьем форуме музыкального, художественного и кулинарного искусства страны в Апеннинского полуострова посетители услышат хиты популярной музыки, увидят завораживающие пейзажи, попробуют пиццу разных регионов. Об этом сообщает сайт Министерства культуры России.

На площадках сада выступят шоу-группа Gruppo Storico Sbandieratori Fivizzano, исполнители Давид де Григорио, Алекс Гаспа, Робертоне и диджеи Федерико Арнальди и Кристиано Риги. Для любителей творчества в зоне Italia Dell’Arte пройдут мастер-классы. Освоить азы итальянского языка и узнать значение итальянских жестов посетителям помогут преподаватели Итальянского культурного центра (Centro Italiano di Cultura). Также в программе — лекции об итальянской культуре, мастер-классы шеф-поваров, показы короткометражных и документальных фильмов.

На площадке «Ciao, bambini» детям расскажут о традициях Италии, разучат с ними песни и проведут конкурсы и мастер-классы. Кроме того, все желающие смогут принять участие в процессе изготовления вина и выжать сок из 500 килограммов винограда.

Самой о живленной станет площадка Piazza del Gusto — зона гастрономии с итальянскими ресторанами и кафе. Здесь гостей фестиваля ждут пицца из дровяной печи, паста и лазанья, знаменитое джелато и кофе лучшего качества.

Вход на фестиваль свободный.