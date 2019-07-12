Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM

Издательство GaGaGames локализует для России настольную игру The Mind: в октябре она появится в магазинах на русском языке. Анонс проекта был опубликован в официальной группе издательства в социальной сети «ВКонтакте» 11 июля.

Игра будет называться «Разум». Недавно она получила награду премии Origins Awards в США как лучшая карточная игра. Это кооперативный филлер, в котором игроки должны выкладывать карты с числовым номиналом, не сговариваясь, в определенном порядке. Если кто-то ошибается — участники теряют очко жизни. Цель игры — разложить карты от 1 до 100. В партии могут участвовать от 2 до 4 человек, а время игры в среднем — 15 минут, присутствует несколько режимов игры, в зависимости от уровня подготовки играющих.

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Игра была создана Вольфгангом Варшем и издана Pandasaurus Games в 2018 году. В международном рейтинге BoardGeekGames проект получил оценку 7 баллов.

Ранее издательство «Лавка игр» анонсировала локализацию другой игры Вольфганга Варша — «Знахари Кведлинбурга». В ней игрокам необходимо будет создавать зелья и снадобья: игра появится в России осенью.

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