Москва, , 10:12 — REGNUM

В 2019 году Минкульт выделит средства на производство десяти фильмов. Об этом 11 июля сообщил сайт министерства.

В список тех кто получит субсидию попали, в том числе, такие картины, как «Гардемарины V» (Светлана Дружинина), «Биомеханика Мейерхольда» (Константин Малкин-Фам) и «Огонь» режиссера Валерия Фокина про контакты с инопланетянами. Отмечается, что ещё 25 фильмов войдут в резерв. Всего на заседании совета рассматривались 47 картин.

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Напомним, министерство культуры РФ в январе 2019 года заявило, что оно ужесточит контроль за сроками сдачи проектов фильмов, получивших субсидию. Глава ведомства Владимир Мединский тогда лично встретился с руководством всех кинокомпаний, которые задержали выход картин в прокат.

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