Москва, , 10:07 — REGNUM

Сегодня, 12 июля, президент РФ Владимир Путин поздравил кинорежиссёра, народного артиста России Павла Лунгина с юбилеем. Известному кинорежиссёру исполняется 70 лет, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме говорится, что фильмы выдающегося мастера кинематографии смело ломают устоявшиеся стереотипы, заставляют зрителей по-новому взглянуть на привычный мир.

«Вас по праву считают выдающимся режиссёром и настоящим Мастером, обогатившим отечественный и мировой кинематограф», — подчеркнул президент и пожелал Павлу Лунгину всего наилучшего и реализации намеченных планов.

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Как сообщало ИА REGNUM, картина Павла Лунгина «Братство» будет представлена на 22-м Шанхайском кинофестивале.

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