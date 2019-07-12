Москва, , 09:56 — REGNUM

12 июля в Выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца открывается выставка «Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля». Экспозиция посвящена работе кремлевских реставраторов за последние несколько лет. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры.

На выставке представлены государственные регалии, личные вещи монархов, парадное оружие, древние иконы, великолепные изделия работы русских и западноевропейских ювелиров. Среди «восстановленных» шедевров — алмазные венцы царей Ивана и Петра, икона «София Премудрость Божия» первой половины XV столетия, драгоценная утварь храмовых ризниц, ренессансный итальянский шлем, французская шпалера и другие памятники культуры и искусства.

В выставочном зале Патриаршего дворца будут экспонироваться редкие артефакты из кремлевских храмов и монастырей: иконы, произведения церковного шитья, драгоценная утварь храмовых ризниц. Посетителям выставки будет предоставлена возможность оценить результат многолетней сложнейшей реставрации жемчужины музейной коллекции — иконы «София Премудрость Божия» первой половины XV столетия. Многие предметы впервые показаны широкой аудитории.

Реставрационные мастерские существуют в Музеях Московского Кремля с 1963 года. За прошедшие годы реставраторы вернули в музейный оборот сокровища царской и великокняжеской собраний, уникальные иконы, текстиль, оружие, ювелирные изделия, книги и исторические документы.

Мультимедийная программа позволит зрителю получить представление о процессе работы музейных реставраторов разных специальностей.

Выставка работает до 13 октября.