Москва, , 09:24 — REGNUM

Роспатент отказался регистрировать новую торговую марку компании Apple, под которой должна была продвигаться технология дополненной реальности. Об этом 11 июля сообщили «Ведомости».

Отмечается, что соответствующий документ был опубликован в конце июня 2019 года, однако журналисты узнали об этом только сейчас. В ведомстве решили, что торговый знак компании очень схож с логотипами, ранее зарегистрированными АО «Управляющая компания «Аэропорты регионов» и бельгийской компанией Layar B. V., также разрабатывающей технологии дополненной реальности.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что парламент Франции одобрил законопроект, который содержит нормы о введении нового налога, который будут платить IT-гиганты. Под этот проект попала, в том числе, компания Apple.

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