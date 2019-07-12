12 июля 2019 | Время чтения 5 мин

«Сын полка»… Это было не таким уж редким явлением на войне, оставившей сиротами тысячи ребятишек. Но история Сережи Алёшкова уникальна. Попав на фронт шестилетним, Сережа провоевал в составе приютившей его части до 1944 года, участвовал в Сталинградской битве, был награжден. На фронте он обрел не только друзей и товарищей, но и новую любящую семью. Об этом – фильм «Солдатик», показанный на Международном фестивале детских и семейных фильмов «В кругу семьи» в Ярославле.

Марина Александрова, , 11:54 — REGNUM

Фильм Виктории Фанасютиной «Солдатик», показанный на Международном фестивале детских и семейных фильмов «В кругу семьи» в Ярославле, потрясает с первых кадров. Прежде всего — какой-то удивительной естественностью и… несовременностью — в лучшем смысле этого слова. Режиссер не гоняется абсолютно ни за какими спецэффектами вроде реалистичной военной техники, отрисованной на компьютерах, не пытается показывать фашистских захватчиков неоднозначными и «по-своему несчастными» (мы практически вообще не видим их человеческих лиц, зато видим их нелюдские злодеяния, а разговоры немцев даются без перевода — как враждебный и зловещий фон, именно так, как воспринимал бы их испуганный русский ребенок, не знающий языка). Нет в фильме ни намека на злобных особистов или бездушных генералов, посылающих солдат «заваливать своими трупами» немецкие позиции. В общем, ничего из того, что стало привычным для отечественных фильмов и сериалов о военном времени.

Андрюша Андреев в роли Сережи Шишкина Цитата из к/ф «Солдатик». реж. Виктория Фанасютина. 2018. Россия

Зато мы видим то, о чем уже стали забывать, — дружбу народов, естественную, как дыхание, показанную без всякой назидательности, и огромную человечность и доброту, свойственную всем героям фильма без исключения. Во всем фильме нет ни одного негодяя, труса, жестокого или хотя бы просто равнодушного человека. Достаточно увидеть, как меняется в лице суровый командир, только что грозившийся отдать не выполнившего задание разведчика под трибунал, когда понимает, что за сверток тот держит на руках, как штабная землянка сразу наполняется людьми, спешащими помочь, согреть, накормить, чтобы понять, за кем была абсолютная моральная правда в той войне.

Это тот редкий случай, когда совершенно не хочется разбираться, что в биографии главного героя строго соответствует историческим фактам, а что додумано или вовсе придумано, — тем более что фамилия самого маленького солдата Великой Отечественной изменена — не Алёшков, а Шишкин. Вообще не хочется выискивать каких-то блох и к чему-то придираться, хотя какой-нибудь кромешный пурист мог бы поворчать на подчеркнуто американский ленд-лизовский джип в кадре и намек на нецелевое использование спирта для промывки карбюраторов, которому вроде как не место в детском фильме. Впрочем, намек этот понятен только взрослым, а фильм, несмотря на рейтинг 6+, скорее, семейный и, например, тема любви (большой и чистой, без всяких кавычек) занимает в нем свое достойное место.

Маленький солдат Цитата из к/ф «Солдатик». реж. Виктория Фанасютина. 2018. Россия

Но прежде всего — сам главный герой, удивительно живо и естественно сыгранный маленьким актером Андрюшей Андреевым. Даже зная, что мальчик был взят в картину не по случайному кастингу, а из числа участников детского музыкального театра, невозможно не поражаться его умению не играть, а буквально жить в кадре. Но, конечно же, заслуга режиссера в том, как тонко и точно переданы в фильме движения мальчишеской души. Желание Сережи Шишкина быть настоящим солдатом, приносить пользу, его забавные попытки подражать взрослым вызывают улыбку, но одновременно и теплоту в сердце, и влагу на глазах.

Ведь Сережа «играет в войну» на настоящей войне, где каждый миг может оказаться последним и где «нужно успеть сказать спасибо», иначе благодарить будет уже некого. Да и грань между игрой, подвигом или случайной смертью оказывается очень тонкой. Изображая разведчика и забавляясь с биноклем, можно вычислить настоящих диверсантов, а почти сказочная тележка, запряженная собаками, может завезти на минное поле. Но в храбрости и самоотверженности Сережи, когда он налаживает связь под огнем или откапывает из-под завала своего новообретенного отца, обдирая в кровь свои маленькие руки, нет ничего случайного или «понарошечного». Сережа не играет в «солдатика» — он самый настоящий солдат, защитник Родины, всей душой преданный ей и своим товарищам-бойцам.

Солдаты Цитата из к/ф «Солдатик». реж. Виктория Фанасютина. 2018. Россия

В «Солдатике» нет прямолинейного, официозного патриотизма или какой-то определенной идеологии. Но есть патриотизм естественный, и есть воинское братство, а также нечто большее — единство всех солдат, живых и мертвых. В фильме есть потрясающая сцена, когда Сережа в своих мечтах видит себя шагающим с гвардейским значком на груди мимо строя, где погибшие стоят вместе с живыми. Без чувства этого почти мистического единства наш народ вряд ли смог бы одержать победу.

Очень трогательно и целомудренно дана в фильме тема любви. Опять же, без прямого назидания, но очень наглядно показано, чем отличается настоящая любовь от обычного мужского влечения или от «охоты на жениха». Герои Виктора Добронравова и Дарьи Урсуляк проходят через почти водевильные попытки объясниться, но за этими забавными ситуациями стоит понимание того, что именно подлинное чувство трудно выразить словами, оно не имеет ничего общего с букетами или кокетливым флиртом.

Ну и нельзя не сказать об удивительном лиризме фильма, о том, с какой любовью показана наша родная природа. Даже лес, в котором блуждает измученный Сережа в начале фильма, не выглядит зловещим. И на какой-то миг мы, как и маленький герой, верим, что лесной ежик действительно мог привести к нему разведчиков. Ведь на то она и Родина, чтобы хранить тебя от беды и вселять надежду, а твой долг — ответить ей благодарностью и защитить.

У ночного костра Цитата из к/ф «Солдатик». реж. Виктория Фанасютина. 2018. Россия

Очень хочется надеяться, что фильм режиссера-дебютанта Виктории Фанасютиной — это не какая-то единичная флюктуация, случайный привет из тех времен, когда великие военные фильмы снимались один за другим, а пошлости и вздору на эту священную для нашего народа тему не было места. Хочется верить, что это не отголосок пошлого, а первая ласточка будущего. В конце концов, под градом «клюквы», которую сыплют на своих и наших зрителей зарубежные «друзья России», вдруг страшно озаботившиеся трагическими страницами нашей истории, как-то совсем уж стыдно не опомниться и не прекратить заниматься ерундой. Спасением может стать только возвращение к подлинности — вопреки «законам рынка», моде, идеологическим штампам и сложившимся дурным традициям. И именно детское кино может стать той точкой, откуда начнется этот благой поворот.