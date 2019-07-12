Ульяновск, 12 июля 2019, 08:33 — REGNUM

В Ульяновске планируют реконструировать здание бывшей гимназии, где учился Ленин. В настоящее время это объект культурного наследия федерального значения. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Один из фрагментов документации по реконструкции здания
Один из фрагментов документации по реконструкции здания
Zakupki.gov.ru

С победителем электронного аукциона будет заключён контракт на выполнение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Здание бывшей гимназии, в которой учился Ленин Владимир Ильич в 1879—1880 гг.». Здание расположено в Ульяновске по улице Гимова, 1/20. Заказчиком выступает ФГБОУВО «Ульяновский государственный университет».

Начальная (максимальная) цена контракта определена в сумме 23 120 866,42 рублей, работы должны быть завершены до 16 декабря 2019 года.

Работы должны будут проводиться в соответствии с проектной документацией, разработанной АО институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация».

Отметим, что здание бывшей гимназии, где учился Ленин, находится в центральной исторической части Ульяновска. Ранее это было зданием городской управы («Дом городского общества»), построенном в 19 841−1843 годах. Является типичным образцом общественного здания середины 19 века, выполнено в стиле позднего классицизма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 150-летию со дня рождения Владимира Ленина, которое будет отмечаться в 2020 году, на его родине в Ульяновской области отремонтируют советские архитектурные памятники и городские объекты. Кроме того, ранее Госдума поддержала выделение региону 2,1 млрд рублей на капитальный ремонт Ленинского мемориала, который представляет собой комплекс зданий и сооружений, созданный в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина. Он был построен в 1970 году, с тех пор капитальный ремонт не проводился.