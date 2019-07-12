Ульяновск, , 08:33 — REGNUM

В Ульяновске планируют реконструировать здание бывшей гимназии, где учился Ленин. В настоящее время это объект культурного наследия федерального значения. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Один из фрагментов документации по реконструкции здания Zakupki.gov.ru

С победителем электронного аукциона будет заключён контракт на выполнение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Здание бывшей гимназии, в которой учился Ленин Владимир Ильич в 1879—1880 гг.». Здание расположено в Ульяновске по улице Гимова, 1/20. Заказчиком выступает ФГБОУВО «Ульяновский государственный университет».

Начальная (максимальная) цена контракта определена в сумме 23 120 866,42 рублей, работы должны быть завершены до 16 декабря 2019 года.

Работы должны будут проводиться в соответствии с проектной документацией, разработанной АО институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация».

Отметим, что здание бывшей гимназии, где учился Ленин, находится в центральной исторической части Ульяновска. Ранее это было зданием городской управы («Дом городского общества»), построенном в 19 841−1843 годах. Является типичным образцом общественного здания середины 19 века, выполнено в стиле позднего классицизма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 150-летию со дня рождения Владимира Ленина, которое будет отмечаться в 2020 году, на его родине в Ульяновской области отремонтируют советские архитектурные памятники и городские объекты. Кроме того, ранее Госдума поддержала выделение региону 2,1 млрд рублей на капитальный ремонт Ленинского мемориала, который представляет собой комплекс зданий и сооружений, созданный в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина. Он был построен в 1970 году, с тех пор капитальный ремонт не проводился.