Вашингтон, , 07:55 — REGNUM

Американская метал-группа Metallica выпускает детскую книгу под названием «The ABCs of Metallica». Об этом сообщается на официальной странице коллектива в Instagram.

В этом «Алфавите» будет рассказана история группы от А до Я. Книга содержит множество рифмовок и иллюстраций.

«Каждая буква алфавита подчеркивает момент нашего пути, от «Garage Days» до «Master of Puppets», включая забавные факты о нас», — говорится в сообщении.

Книга поступит в продажу 26 ноября. Часть вырученных средств пойдет в благотворительный фонд группы All Within My Hands.