Вашингтон, 12 июля 2019, 07:55 — REGNUM
Американская метал-группа Metallica выпускает детскую книгу под названием «The ABCs of Metallica». Об этом сообщается на официальной странице коллектива в Instagram.
В этом «Алфавите» будет рассказана история группы от А до Я. Книга содержит множество рифмовок и иллюстраций.
«Каждая буква алфавита подчеркивает момент нашего пути, от «Garage Days» до «Master of Puppets», включая забавные факты о нас», — говорится в сообщении.
Книга поступит в продажу 26 ноября. Часть вырученных средств пойдет в благотворительный фонд группы All Within My Hands.