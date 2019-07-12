Москва, , 07:44 — REGNUM

Французский режиссер и продюсер Люк Бессон в интервью журналистам назвал историю России «настоящим бескрайним океаном». Об этом 11 июля сообщил РБК.

Этим кинематографист объяснил интерес голливудских киностудий к этой теме. Бессон также добавил, что история нашей страны позволяет создавать «интересные творческие решения», которых может хватить больше, чем на три столетия. Режиссер также отметил, что в российской истории было множество ярких образов, таких как Иван Грозный, Григорий Распутин и Иосиф Сталин.

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Напомним, 27 июня 2019 года на экраны российских кинотеатров вышла картина «Курск», посвященная катастрофе, произошедшей с российской атомной подлодкой в 2000 году. Бессон выступил в качестве продюсера этого кинопроекта.

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