Бербанк, США, , 07:28 — REGNUM

Кинокомпании Warner Bros. и Brownstone Productions планирует снять перезагрузку мультсериала «Флинтстоуны». Об этом 11 июля сообщил журнал Variety.

По имеющейся информации, проект сейчас находится на ранней стадии разработки. Это будет комедийный анимационный сериал для взрослых. Пока нет информации о том, какой телеканал или потоковый сервис будет показывать это шоу.

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Напомним, первая серия «Флинтстоунов» вышла в сентябре 1960 году, канал ABC принадлежащий The Walt Disney Company, показывал его до 1966 года. Всего было выпущено 150 эпизодов. В центре повествования находилась семья, живущая в эпоху каменного века.

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