Москва, , 07:27 — REGNUM

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям XXVIII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске», сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что фестиваль «Славянский базар в Витебске» вносит весомый вклад в укрепление международного гуманитарного сотрудничества. Это масштабное и поистине неординарное мероприятие.

«Особое место в программе фестиваля займёт торжественный гала-концерт, приуроченный к 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства», — отметил Путин и пожелал участникам фестиваля ярких впечатлений и творческих успехов.

Справка ИА REGNUM :

XXVIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» (белоруссия) проходит с 11 по 15 июля. На конкурсе молодых исполнителей на «Славянском базаре» выступят представители 16 стран.

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