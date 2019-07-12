Ульяновск, , 07:19 — REGNUM

В Ульяновской области в ходе прокурорской проверки выявлено, что более 350 учащихся одного из техникумов заплатили за обучение «задним» числом. Перерасчёт превысил 565 тыс. рублей, сообщает Генпрокуратура России.

Проверка была проведена в Ульяновском техникуме экономики и права Центросоюза РФ. Прокуратурой установлено, что в марте 2019 года администрация образовательного учреждения заключила со студентами дополнительные соглашения к договорам на оказание платных образовательных услуг, которыми предусмотрено повышение стоимости обучения с учетом уровня инфляции.

«Вопреки требованиям закона, руководство образовательной организации распространило их действие на январь-февраль текущего года. В результате данные незаконные действия привели к ущемлению интересов 351 учащегося, в том числе из категории сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — говорится в сообщении.

Директору техникума внесено представление об устранении нарушений прав граждан и закона. В Генпрокуратуре отмечают, что руководство профессиональной образовательной организации произвело перерасчет, зачтя более 565 тыс. рублей в счет предстоящих платежей студентов за обучение.

Отметим, что ранее резонанс вызвала ситуация в Астрахани, где в одной из средних школ 22 выпускникам выданы аттестаты о среднем общем образовании с ошибкой в наименовании образовательного учреждения. В результате прокурорского вмешательства школьники оперативно получили новые аттестаты. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.