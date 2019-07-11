Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM

Клип, в котором слепой музыкант Данила Большаков играет на горящем пианино на фоне Финского залива, набирает в сети тысячи просмотров каждую минуту. На фоне моря в лучах заходящего солнца эффектно звучит композиция Макса Рихтера H in New England. Режиссером и оператором завывающего популярность сюжета выступили Алексей Боченин и Владимир Лобунец. Данила Большаков является руководителем научно-музыкального проекта Ned Hopper и эстрадного ансамбля молодых незрячих музыкантов Daniel DЕФО. По данным телеканала Культура уже сейчас ролик посмотрели больше двухсот тысяч пользователей социальных сетей. По оценке специалистов, к полуночи количество кликов перевалит за миллион. Старое пианино марки «Чайка» ремонту не подлежит.