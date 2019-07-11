Лос-Анджелес, США, , 15:42 — REGNUM

Сценарист Дерек Кольстад присоединился к команде проекта будущего сериала потокового сервиса Disney+ «Сокол и Зимний Солдат». Об этом 11 июля сообщил портал Screen rant.

Зрители знают писателя по работе над созданием всех трех частей боевика «Джон Уик». Стоит отметить, что Кольстад будет не единственным сценаристом в команде будущего многосерийного кинокомикса.

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Ожидается, что сериал «Сокол и Зимний Солдат» Disney+ начнет показывать в августе 2020 года. Потоковый сервис планирует снять несколько сериалов по вселенной Marvel. В частности, одно из шоу будет посвящено Алой Ведьме и Вижену. Ранее СМИ сообщили, что он получило рабочее название Wandavision.

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