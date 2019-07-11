Уотфорд, Великобритания, , 14:48 — REGNUM

Студия кинокомпании Warner Bros. в графстве Хартфордшир (Великобритания), где снимали фильмы про Гарри Поттера объята огнем. Об этом 11 июля сообщила газета The Guardian.

Издание пишет, что к борьбе со стихией привлечены 15 пожарных расчетов. Пожар начался «поздно вечером» 10 июля 2019 года на сцене озвучки, которая в настоящее время не используется.

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Напомним, эту съемочную площадку превратили в аттракцион в 2012 году. Она пользовалась популярностью у туристов, её посещали около 6 тыс. человек в день.

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