Ярославль, , 14:04 — REGNUM

Мэрия Ярославля не может обеспечить охрану и ограждение памятников истории и культуры — так называемых корпусов на Красном Перекопе. Об этом комитет по управлению муниципальным имуществом сообщил в ответе на письмо градозащитницы Ольги Мазановой.

Корпуса на улице Калмыковых City-yaroslavl.ru

Мазанова обеспокоена фактами неоднократных пожаров, которые происходят в расселенных зданиях и которые наносят ущерб памятникам. Корпуса являются объектом культурного наследия регионального значения — «Комплекс жилых зданий Ярославской Большой мануфактуры 1870−1890г.г. казарма для рабочих». Мэрия ссылается на остутствие денег в бюджете.

«В связи с недостаточностью средств в графике финансирования… комитет не может осуществить закупочные процедуры по круглосуточной физической охране объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Ярославль, ул. Калмыковых, 3, 4, 6, а также закупку на выполнение работ по установке ограждающих конструкций», — говорится в ответе комитета, подписанном председателем КУМИ Александром Асриянцем.

Между тем есть решение суда, которое обязывает городские власти оградить корпуса. С иском об этом вышел прокурор Красноперекопского района по итогам проверки, которая выявила факты нахождения на территории памятника несовершеннолетних детей, а также посторонних лиц. По мнению прокурора, объект представляет опасность для жизни и здоровья неопределенного круга лиц. Суд обязал мэрию закрыть доступ в корпуса в течение трех месяцев.

Между тем мэрия по-прежнему надеется найти для зданий арендатора. Они сдаются в аренду за символическую плату. Желающих пока не нашлось.

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