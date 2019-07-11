Лос-Анджелес, США, , 14:03 — REGNUM

Актриса Сторм Рейд присоединилась к актерскому составу перезагрузки фильма «Отряд самоубийц». Об этом 10 июля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1149066431268610048

Таким образом, на съемочной площадке она составит компанию Идрису Эльбе, Джону Сине и Давиду Дастмалчяну. По имеющейся информации, Рейд исполнит роль дочери персонажа Эльбы.

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Ранее СМИ сообщили, что съемки картины начнутся в сентябре 2019 года в Атланте. Зрители знают Сторм Рейд по ролям в фильмах «12 лет рабства», «Излом времени» и сериалу HBO «Эйфория».

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