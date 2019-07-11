Лос-Анджелес, США, , 13:50 — REGNUM

Режиссер Дэвид Финчер снимет биографический фильм про одного из сценаристов известной классической картины «Гражданин Кейн» Хермана Манкевича. Об этом 10 июля сообщил портал Collider.

Главную роль в будущей картине исполнит Гэри Олдман, отмечается, что фильм будет выполнен в черно-белом формате. Сюжет расскажет о том, как Манкевич вместе с темпераментным режиссером Орсоном Уэллсом создавал одну из величайших кинокартин в истории кинематографа.

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Фильм «Гражданин Кейн» вышел в на экраны в мае 1941 года. Главную роль в нём исполнил сам Орсон Уэллс. Прототипом главного героя Чарльза Фостера Кейна стал медиамагнат Уильям Рэндольф Херст.

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