Лос-Анджелес, США, , 13:19 — REGNUM

Звезда сериала Netflix «Очень странные дела» Милли Бобби Браун может присоединиться к проекту кинокомикса Marvel «Вечные». Об этом 10 июля сообщил портал Cinema Blend.

Стоит отметить, что сейчас точной информации об этом нет, о такой возможности упомянул корреспондент Variety Мэтт Донелли. Представители Marvel отказались от комментариев. Ожидается, что слухи будут утверждены или опровергнуты на предстоящем фестивале Comic-Con, который пройдет в Лос-Анджелесе в октябре 2019 года.

Читайте также: Известие об отмене «Лиги справедливости 2» стало для актера неожиданностью

Напомним, 4 июля 2019 года потоковый сервис Netflix выложил в сеть третий сезон сериала «Очень странные дела», в котором одну из главных ролей исполнила Милли Бобби Браун. Снимать фильм Marvel «Вечные» будет режиссер Хлоя Джао.

Читайте ранее в этом сюжете: Формула комикса: Кевин Файги объяснил, почему вернулся к «Человеку-пауку»