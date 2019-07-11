Лос-Анджелес, США, , 12:08 — REGNUM

Продолжение фильма ужасов «Оно» будет страшнее своей первой части. Об этом рассказал изданию Entertainment исполнитель главной роли Билл Скарсгард 10 июля.

В интервью, посвященному будущему выпуску «Оно 2», актер объяснил: поражение его персонажа в предыдущей части фильма заставило Скарсгардиспугаться.

«Он стал страшнее и злее. В фильме есть пара очень жестоких вещей», — добавил он.

Актер Джеймс Макэвой, исполняющий роль главного протагониста фильма, также рассказал, что ему нравится идея режиссера задействовать одновременно взрослых актеров и детей на одни и те же роли. События «Оно 2» разворачиваются спустя 27 лет после первой части хоррора, и участники «Клуба неудачников», которые победили злого клоуна в детстве, теперь во взрослом возрасте снова сталкиваются с опасностью: одних героев будут изображать сразу несколько человек.

«Вместо того, чтобы просто стоять и говорить: «О, я помню это время», мы показываем это аудитории». Джеймс Макэвой, актер

При этом, по словам Макэвоя, герои не будут помнить события, которые произошли с ними в прошлом.

Фильм «Оно 2» режиссера Андреса Мускетти выйдет в мировой прокат 6 сентября 2019 года. В основу сценария был положен роман писателя Стивена Кинга «Оно», рассказывающий о злом клоуне Пеннивайзе, похищающем и убивающем детей. Первая часть истории вышла в 2017 году. При бюджете в 35 млн долларов фильм собрал в прокате 700 млн долларов.

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