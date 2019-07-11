Москва, , 12:14 — REGNUM

В производство запущен новый российский сериал «Бендер», рассказывающий о приключениях Остапа Бендера из романа «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Главную роль сыграет актер Сергей Безруков. Об этом сообщает издание «Ведомости» 11 июля.

«Бендер» появится на больших экранах в 2020 году. Для показа в кинотеатрах сериал разделят на несколько полнометражных фильмов.

Разработкой проекта занялся медиахолдинг RamblerGroup вместе со студией «Среда» Александра Цекало. Также RamblerGroup будет финансировать сериал: по утверждению представителей «Среды», бюджет каждой серии «Бендера» будет превышать бюджет эпизодов сериала «Гоголь» (которые, в свою очередь, доходили до 25 млн рублей за серию). «Гоголь» был также снят студией «Среда», и кинематографисты планируют использовать при запуске «Бендера» те же схемы, которые помогали продвигать «Гоголя».

По словам директора по репертуарной стратегии Rambler Group Софьи Квашивала, создатели сериала вдохновлялись в работе советским фильмом «Неуловимые мстители» и приемами, которые использует в своих проектах зарубежный режиссер Гай Ричи.

Квашивала также рассказала, что в интернет-пространстве пользователям первым покажет сериал онлайн-кинотеатр Okko, входящий в состав компаний RamblerGroup.

Предыдущая известная экранизация романа Ильфа и Петрова «12 стульев» вышла в 1971 году. Режиссером выступил Леонид Гайдай. Роль Остапа Бендера исполнил Арчил Гомиашвили.

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