Москва, , 10:53 — REGNUM

С 11 по 14 июля на Новой сцене Большого театра Английский национальный театр будет представлять московской публике авторскую версию известного современного хореографа Акрама Хана мировой классики — балета «Жизель». В масштабном спектакле, значившимся как пример тонкости и лирики, занято более ста артистов. Они «разыгрывают» иное, от устоявшегося в представлении аудитории, действо: так события переносятся из пасторальной деревни в палаточный городок и заброшенный завод. Сама Жизель из невинной девушки «превращается» в много чего пережившую эмигрантку, сохранившую при этом свежесть эмоций. В танце больше превалирует современная хореография и индийский стиль катхак. Музыку к балету написал Винченцо Ламаньи, основываясь на композициях Адольфа Адана.

Спектакль удостоен многих международный призов и наград.