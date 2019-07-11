Нью-Йорк, США, , 10:58 — REGNUM

Начались съемки финального сезона фэнтези-сериала «Сверхъестественное». О первых съемочных днях сообщает исполнитель главной роли в шоу, актер Дженсен Эклз, в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram 11 июля.

Эклз, играющий в сериале Дина Винчестера, охотника не нечисть, опубликовал фотографию, на которой он едет в машине и смотрит вдаль. Согласно подписи к изображению, в этот момент актер присматривался новым съемочным местам, потому что процесс работы над пятнадцатым сезоном «Сверхъестественного» уже запущен. Эклз, в свою очередь, не только исполняет в сериале главную роль вместе с Джаредом Падалеки, но и руководит съемками первого эпизода в новом сезоне.

https://www.instagram.com/p/BzwkZvngjEu/

В марте 2019 сериал «Сверхъестественное» от телеканала CW был продлен на 15 сезон. Он же станет для шоу финальным. Ранее актеры признавались, что решение завершить проект далось им нелегко, однако оно было обусловлено изменившимся отношением поклонников: последние сезоны часто вызвали критику и отторжение у сформированного вокруг сериала сообщества.

Сериал «Сверхъестественное» выпускался с 2005 года. Сюжет рассказывает о двух братьях Винчестерах, охотниках на нечисть, путешествующих по миру и изучающих паранормальные явления.

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