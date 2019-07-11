Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM

11 июля в Санкт-Петербурге, сразу на двух площадках — в зале Творческого союза художников России и в Центре дизайна Artplay, открывается выставка работ молодых российских художников, созданных в рамках Всероссийского форума молодежных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI». Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры.

В экспозиции «Природа бинарности» будут представлены более 140 произведений изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, инсталляции, арт-фото и цифровое искусство, выполненных талантливыми авторами из разных регионов страны, а также их наставников — мэтров современного искусства.

В основе проекта — работа пяти творческих мастерских: «За и Против» (руководитель Н. Палажченко); «Правда и Ложь» (Е. Семенов); «Свобода и Вседозволенность» (Д. Бабаян); «Созидание и Разрушение» (А. Жерноклюев) и «Самость и Безликость» (А. Артамонов).

Выставка стала итогом масштабного проекта Союза художников России при поддержке Минкультуры России. Для участия в проекте кураторы отобрали 85 авторов из числа наиболее талантливых молодых художников. Под руководством наставников участники проекта около двух месяцев создавали самостоятельные работы на заданные темы.

Выставка «Природа бинарности» также будет показана во Владимире, Калининграде, Тольятти, Ставрополе и Москве.