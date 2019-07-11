Волгоград, , 09:36 — REGNUM

Спектаклем «Урок превращений» труппы «Пламя» в Волгограде открылся 10 июля Межрегиональный фестиваль инклюзивных театральных коллективов «Особый взгляд», в котором принимают участие незрячие и слабовидящие артисты. Всего в форуме принимают участие пять коллективов из Астрахани, Майкопа, Усть-Лабинска и Волгограда. Руководитель театра «Оптимисты» из Краснодарского края Герта Мельникова подчеркнула, что на сцену также выходят и видящие актеры, которые хотят помочь реализовать свои творческие способности инвалидам. Зрители смогут посмотреть «Женитьбу» Николая Гоголя, «Немого рыцаря» по пьесе Е. Хелтаи, «Красивую женщину» по произведениям Аркадия Аверченко и другие спектакли. 12 июля состоится награждения лауреатов фестиваля.