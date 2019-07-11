д. Дрвенград, , 09:33 — REGNUM

Музыкант Юрий Башмет открыл в сербской этнодеревне Дрвенград фестиваль классической музыки Kustendorf сlassic. Об этом 11 июля сообщил портал «Культуромания».

Отмечается, что в 2019 году в рамках фестиваля пройдут не только концерты, в программе присутствуют показы кинофильмов и спектаклей. В день открытия гостям показали короткометражную картину «Пульс» режиссера Дамира Романова.

Кинематографист Эмир Кустурица, который является организатором фестиваля, получил из рук присутствовавшего на открытии руководителя Россотрудничества Александра Радькова почетный знак «За дружбу и сотрудничество».

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Напомним, этнодеревня Дрвенград была построена Эмиром Кустурицей для фильма «Жизнь как чудо». Картина вышла на экраны в 2004 году.

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