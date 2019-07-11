Москва, , 08:30 — REGNUM

На северо-востоке Москвы в районе Южное Медведково археологи обнаружили часть фигурки из бивня мамонта и фрагмент верхней части резной белокаменной колонны, сообщается на портале мэра столицы.

Артефакты найдены на месте усадьбы князей Нарышкиных при проведении работ по благоустройству берегов реки Яузы.

Специалисты предполагают, что фигурка могла быть предметом для украшения дома или шахматной фигурой и датируют эти находки XVIII веком.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние восемь лет в Москве археологи нашли больше 30 тыс. артефактов.

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