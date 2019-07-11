Иркутск, , 08:39 — REGNUM

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации пополнился девятью объектами, расположенными в центре Иркутска. Об этом со ссылкой на руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Андрея Фоменко сообщает сегодня, 11 июля, пресс-служба иркутского губернатора.

Усадьба Козминской Цитата с сайта po-vecheram.blogspot.com

Речь идёт об усадьбах и жилых домах, возведённых в конце ХIХ — начале ХХ веков на так называемых заповедных улицах центральной части города — Грязнова, Желябова, Дзержинского, Тимирязева, Богдана Хмельницкого. Это: усадьба Горбунова, жилой дом купца Егорова, доходный дом и торговая лавка на ул. Желябова, 16, усадьба Елизовых (дом с магазином и дом с лавкой), два жилых дома на ул. Богдана Хмельницкого, 12, 12/1, доходный дом на ул. Богдана Хмельницкого, 22, усадьба Верещагина, жилой дом на ул. Богдана Хмельницкого, 29 и усадьба Козминской.

Как пояснил Андрей Фоменко, среди всех объектов выделяется своей необычностью главный дом усадьбы Козминской. В нём в 1910-х годах располагалась шапочная мастерская Кончина. По его словам, этот двухэтажный деревянный особняк с оштукатуренными главными фасадами является примером грамотной имитации форм каменной архитектуры.

Напомним, действующий перечень объектов культурного наследия Иркутской области был утверждён в феврале 2017 года и включает в себя порядка 10 тысяч единиц. По количеству памятников истории и культуры регион занимает одно из первых мест по Сибири и Дальнему Востоку.