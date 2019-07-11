Москва, , 08:12 — REGNUM

На счету у лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича лежит миллион, при этом сам он свои гонорары не считает, этим занимается бухгалтер. Такое признание музыкант сделал в ходе интервью телеведущей Ксении Собчак для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак».

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Исполнитель заявил, что его «тошнит от цифр», при этом уточнять в какой валюте хранятся его накопления — в рублях или долларах — он не стал.

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Макаревич признал, что не делает ставку на свой личный гонорар во время выступлений, а все деньги делятся поровну между музыкантами в группе. По его словам, он не выступает на корпоративах, а также предпочитает отказываться от выступлений на свадьбах и днях рождения. Однако для своих друзей иногда делает исключения.

Напомним, в 2019 году группе «Машина времени» исполняется 50 лет.

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