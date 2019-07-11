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На российских экранах очередные новинки. Не попустите!

«Анна» (18+)

Внешность обманчива, особенно женская. Думаешь, что эта блондиночка только и способна, что демонстрировать иностранным покупателям сибирские меха, — ан нет! Стоит расслабиться, и получишь пулю между глаз или коленом между ног. Кто-то боится русских хакеров, а Люк Бессон предлагает бояться русских киллеров. Точнее, киллерш — ведь всем известно, что эти коварные Катюши, Маши и Ани умеют стрелять не только глазками!

«Коррупционер» (18+)

Борьба с коррупцией многим кажется безнадежным делом, особенно для одиночки. Но у лондонца Лиама, только что вышедшего из тюрьмы в предолимпийском 2012 году, нет другого выхода. Когда-то он оказался связан с коррумпированными дельцами и чиновниками, и это сломало ему жизнь и разрушило семью. Пытаясь склеить разбитые черепки, Лиам оказывается вынужден бросить вызов могущественным и внешне респектабельным негодяям, наживающимся на подготовке к Олимпийским играм и противозаконном бизнесе…

Криминальную драму, основанную на реальных событиях снял британский режиссер Рон Скальпелло.

«Мертвые не умирают» (18+)

Над маленьким американским городком сгущаются тучи. Погода какая-то странная, домашние животные словно взбесились, а тут еще кто-то начал живьем жрать добропорядочных горожан. Тут и слепому ежику понятно — наступает зомби-апокалипсис! Местные жители не собираются ждать, пока их превратят в фаст-фуд для живых мертвецов, срочно припоминают все, что знали из ужастиков и фэнтези, вооружаются чем могут и готовятся дать отпор вечно голодной нежити.

Остроумную пародию на бесчисленные фильмы о зомби снял режиссер Джим Джармуш («Мертвец», «Сломанные цветы»)

«Присягнувшая тьме» (18+)

Иногда то, что казалось спасением, оборачивается кошмаром. Фильм британского режиссера Пола Хайета возвращает нас в далекий XVII век. Девушку по имени Персефона обвиняют в колдовстве и готовятся казнить. Но настоятельница монастыря предлагает другой выход — раскаявшаяся ведьма должна стать монахиней. Персефона рада такому исходу и готова искренне служить Богу, но вскоре понимает, что в святой обители происходят странные и страшные вещи и что Зло не собирается выпускать ее душу из своих когтей…

«Али, рули!» (18+)

Тяжела и неказиста жизнь водителя-таксиста! Мотаешься по городу день-деньской и должен следить за тем, чтобы в мобильном приложении Uber твой рейтинг держался на высоте, иначе можно и зубы на полку положить. А уж какие клиенты иногда попадаются! Вот и скромному парню по имени Стю, герою фильма Майкла Дауса, однажды «повезло» — его пассажиром стал полицейский, азартно висевший на хвосте у опасного преступника. Плохо, когда кому-то нужны твоя одежда и мотоцикл, но сам ты в дальнейшем безумии не участвуешь. А вот Стю придется пройти весь головокружительный и смертельно опасный путь за рулем своей тачки. Его задача выжить — и не лишиться заветных звездочек в приложении!

«Красавчик со стажем» (16+)

Бывших ловеласов не бывает! Если седые волосы заставили тебя остепениться и мирно потягивать пивко на диване, то не Дон Жуан ты и был, а так, жалкий подражатель! Герой комедии французского режиссера Оливье Барру явно не из таковских, он, как и прежде, рвется к новым победам над женскими сердцами. Тем более что у него и выхода нет — постаревшего альфонса выставила за дверь его богатая покровительница, а что такое работа, он и в молодости-то не знал!

«Беглецы» (16+)

Если ты всего лишь поп-звезда средненькой величины, то самое последнее, чего ты можешь ожидать от жизни, — это то, что по твоему следу пустят убийц-профессионалов, а другой профессионал будет вытаскивать тебя из этой… в общем, из того места, в котором ты оказался. Но с Алексом, героем комедии Ары Оганесяна, все это случилось. А тут еще и красивая и любвеобильная девушка в компании — то ли для того, чтобы скрасить жизнь беглецам, то ли, чтобы добавить им неприятностей…