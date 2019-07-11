Москва, , 07:49 — REGNUM

Российский музыкант Андрей Макаревич дал интервью, в котором он рассказал о некоторых фактах его жизни. Видео было опубликовано 10 июля на YouTube-канале Ксении Собчак.

Музыкант признался в том, что он употреблял запрещенные препараты, рассказал о том, что в 2010 году развелся с третьей женой и сообщил, что получает за концерт не больше, чем его коллеги по группе Александр Кутиков и Валерий Ефремов.

Музыкант также подчеркнул в разговоре, что его группа «Машина времени» не выступает на семейных праздниках, свадьбах и прочих «семейных радостях». Он сказал про это после того, как Собчак напомнила ему про концерт, который музыканты отыграли в Казани в честь дня рождения мэра города Ильсура Метшина.

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Напомним, в июне 2019 года Андрей Макаревич в интервью журналистам признался в том, что его внуки, живущие в США, не говорят на русском языке. Дочь Андрея Макаревича уже давно живет в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

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